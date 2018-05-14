سفير الفاتيكان بمصر يزور إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك

قال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن سفير الفاتيكان في القاهرة، المطران برونو موزارو، زار إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله المطران الأنبا توماس عدلي، المدبر الرسولي للايبارشية، وعدد من الكهنة.

وأضاف باخوم، أن السفير حمل لهم بركة البابا فرنسيس وصلاته، وأكد سعادته بالزيارة ولقاء الكهنة واستعدادهم وتعاونهم المستمر لأجل خدمة الكنيسة والمجتمع.

وأعرب الأنبا توماس عن شكره للسفير لزيارته الأولى للمطرانية ولقائه بالكهنة، كما شكر الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، على زيارته قبل ذلك للمطرانية وتواصله المستمر من أجل ترتيبات السيامة الأسقفية له يوم 25 مايو الجاري.