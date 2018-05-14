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الوطن

مصرع طفل سقط من شرفة منزلة أثناء تعليق زينة رمضان بالدقهلية

منذ 18 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع طفل سقط من شرفة منزلة أثناء تعليق زينة رمضان بالدقهلية

نعلق الزينة

لقي تلميذ بقرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، مصرعه إثر سقوطه من أعلى شرفة منزلة أثناء قيامة بتركيب الزينة ابتهاجا بحلول شهر رمضان.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس العام، بوصول "رحيم. ع. ج. "، 11 سنة، تلميذ، ومقيم بقرية المعصرة، جثة هامدة نتيجة سقوطه من علو.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، بقيادة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والد الطفل المتوفي، في محضر الشرطة، أكد على أنة أثناء قيام نجلة بتركيب بعض الزينة ابتهاجا بقرب حلول شهر رمضان، اختل توازنه وسقط من شرفة الطابق الثاني على الأرض، مما أدى إلى إصابته ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3577 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة بلقاس، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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