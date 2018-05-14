تسجيل الدخول

الوطن

رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

منذ 5 دقيقة
كتب: سلامة عامر
رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

إحدى محطات الكهرباء

استعرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تقريرا حول ما تم إنجازه في كل من "الإسكندرية ومراقيا ومنطقة الحمام" وهي المناطق التي تقع في نطاق الشركة، موضحا خلاله إنجازات الشركة حتى إبريل 2018 والأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية، والموقف التنفيذي للعدادات الذكية، والموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، ونشاط الشركة في مجال ترشيد الطاقة بالإضافة إلى موقف الضبطية القضائية  وموقف حل شكاوى المواطنين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد للشبكة للحد من نسبة الأعطال والتي انخفضت بنسب ملحوظة بالإضافة لعدد من التوسعات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وذلك من خلال تنفيذ 48 محول، 87,3 كم شبكة هوائية رباعية مطورة، 113 أعمدة خطوط هوائية جهد متوسط، 42,9 كم كابلات جهد منخفض، 53 كم كابلات جهد متوسط، 3 كم / مسار خطوط هوائية جهد متوسط، مشيرا إلى أن إجمالي تكاليف الخطة الاستثمارية الذاتية لقطاعات الشركة بلغت حوالي 80 مليون جنيه.

أخبار متعلقة

وزير الكهرباء: "الضبعة النووي" أحدث المفاعلات على مستوى العالم

وزير الكهرباء: "الضبعة النووي" أحدث المفاعلات على مستوى العالم
انقطاع الكهرباء عن الحضانات يفجر أزمة بين «الصحة» وأطباء مستشفى المنزلة بالدقهلية

انقطاع الكهرباء عن الحضانات يفجر أزمة بين «الصحة» وأطباء مستشفى المنزلة بالدقهلية
أبرز قيادات "الكهرباء" المشاركة بمنتدي "اتوم إكسبو" في روسيا

أبرز قيادات "الكهرباء" المشاركة بمنتدي "اتوم إكسبو" في روسيا
وزير الكهرباء يستعرض مستوى الأداء بشركة الإسكندرية للتوزيع

وزير الكهرباء يستعرض مستوى الأداء بشركة الإسكندرية للتوزيع

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بالجيزة.. والأمن يبريء "الحوت الأزرق"

مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بالجيزة.. والأمن يبريء "الحوت الأزرق"

بالصور| افتتاح محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف بعد تطويرهما

بالصور| افتتاح محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف بعد تطويرهما

رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

رئيس "المترو" يتفقد محطات بالخط الأول للاطمئنان على حركة التشغيل

رئيس "المترو" يتفقد محطات بالخط الأول للاطمئنان على حركة التشغيل

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الأكثر قراءة

عاجل