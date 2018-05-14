رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

استعرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تقريرا حول ما تم إنجازه في كل من "الإسكندرية ومراقيا ومنطقة الحمام" وهي المناطق التي تقع في نطاق الشركة، موضحا خلاله إنجازات الشركة حتى إبريل 2018 والأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية، والموقف التنفيذي للعدادات الذكية، والموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، ونشاط الشركة في مجال ترشيد الطاقة بالإضافة إلى موقف الضبطية القضائية وموقف حل شكاوى المواطنين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد للشبكة للحد من نسبة الأعطال والتي انخفضت بنسب ملحوظة بالإضافة لعدد من التوسعات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وذلك من خلال تنفيذ 48 محول، 87,3 كم شبكة هوائية رباعية مطورة، 113 أعمدة خطوط هوائية جهد متوسط، 42,9 كم كابلات جهد منخفض، 53 كم كابلات جهد متوسط، 3 كم / مسار خطوط هوائية جهد متوسط، مشيرا إلى أن إجمالي تكاليف الخطة الاستثمارية الذاتية لقطاعات الشركة بلغت حوالي 80 مليون جنيه.