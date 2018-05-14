بالصور| مدير أمن الشرقية يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بالزقازيق

قاد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية اليوم، حملة مكبرة لرفع وإزلة الإشغالات، وضبط المخالفات المرورية، والتموينية بمدينة الزقازيق.

استهدفت الحملة الميادين والشوارع المكتظة بالإشغالات، والباعة الجائلين والتي تعاني من اختناقات مرورية حادة، كما انتشر رجال المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة للمرور على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من الإشغالات، وجرى التنبيه على المخالفين بعدم التواجد في الأماكن غير المخصصة لهم، وعدم إشغال وغلق الشوارع، وجرى تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة، كما جرى ضبط مخالفات مرورية وتموينية متنوعة، وحُررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.