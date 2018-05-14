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الوطن

شباب "التجمع" ينظم 6 دورات كرة قدم وندوات ثقافية في رمضان

منذ 13 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
شباب "التجمع" ينظم 6 دورات كرة قدم وندوات ثقافية في رمضان

عمرو عزت

يعقد اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع، اجتماعا مغلقا يوم السبت المقبل، لتنظيم الأنشطة والمعسكرات الشبابية التي سينفذها الاتحاد في شهر رمضان.

وقال عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع، إن الاتحاد سينظم 6 دورات كرة قدم رمضانية في "البدرشين وبولاق وكفر الدوار والسويس والشرقية وسوهاج"، لافتا إلى أن هذه الأنشطة الرياضية تساهم في بناء جسم رياضي للشباب وتبعدهم عن المخدرات والمقاهي والتدخين وتجعلهم أكثر نفعا للمجتمع".

وأضاف عزت لـ"الوطن" أن الحزب سينظم سلسلة من الندوات التثقيفية حول بناء الشخصية المصرية والمشروع الوطني والهوية المصرية.

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