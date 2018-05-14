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الوطن

"عبد الله" يبحث مشروع المخطط الاستراتيجي لمحافظة البحر الأحمر

منذ 11 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
"عبد الله" يبحث مشروع المخطط الاستراتيجي لمحافظة البحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر

بحث اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للإقليم، خلال لقاءه مع وفد رفيع المستوى ضم خبراء التنمية السياحية والاقتصاد والإطار المؤسسى والبنية الاساسية من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهيبتات".

وتناول اللقاء، مناقشة كيفية إبراز الجانب الاقتصادى والاستثمارى والسياحى والحضارى للمحافظة، وتحقيق طفرة عمرانية شاملة في كافة القطاعات ذات الشأن، وكذلك عرض خطة العمل بالمشروع وتحديد الرؤية التنموية للإقليم وتحديد المشروعات الداعمة لها، وآليات تنفيذها.

وشملت الخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، إنشاء 3 مدن جديدة ومشاريع استثمارية ضخمة بكل منها، لتضم المحافظة ١٠ مدن عمرانية متكاملة الأركان، وهي "الزعفرانة، برانيس، أبو رماد".

وجرى كذلك عرض لمخطط إقامة مدينة الغردقة الجديدة "غرب مدينة الغردقة"، تبدأ من رأس جمشة شمالًا، حتى سوما باى جنوبا، تهدف لإقامة مجتمع عمراني جديد، يسعى لتنوع الأنشطة السياحية وإقامة منطقة لوجيستية، كما ستحتوى على محطة الركاب الجديدة، وأخرى للقطار، والموقف الإقليمي.

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