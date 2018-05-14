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الوطن

أقارب شهداء ليبيا ينظفون كنيسة قرية العور قبل دفن الرفات بها

منذ 28 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
أقارب شهداء ليبيا ينظفون كنيسة قرية العور قبل دفن الرفات بها

شقيقة الشهيد ابانوب تنظف الكنيسة

حرص عدد من أقارب وأشقاء شهداء الوطن في ليبيا، على تنفيذ أعمال نظافة بداخل كنيسة شهداء الإيمان في قرية العور التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وذلك قبل ساعات من وصول رفات ذويهم.

وقالت شقيقة الشهيد أبانوب عياد، ابن القرية: "أقل شئ يمكن تقديمه اليوم للشهداء، هو تنظيف الكنيسة التي تحمل أسماؤهم، وأقيمت خصيصًا لتخليد ذكراهم العطرة، خاصة وأنهم ضربوا نموذجًا رائعًا في التضحية للتمسك بالإيمان وانتمائهم لوطنهم".

وأضافت: "هذا أقل القليل الذي تمكنت من تقديمه في هذا اليوم، الذي تغمرني فيه الفرحة، لعودة رفات شقيقي الشهيد أبانوب، الذي قتله الإرهابيون والمتطرفون وهو في ليبيا، دون أن تقترف يداه أي ذنب".

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