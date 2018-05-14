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الوطن

القس "يوسف عياد": فرحتنا بعودة أجساد أبنائنا من ليبيا لا توصف

منذ 11 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
القس "يوسف عياد": فرحتنا بعودة أجساد أبنائنا من ليبيا لا توصف

القس يوسف عياد شقيق الشهيد ابانوب

قال القس يوسف عياد، كاهن كنيسة الأنبا كاراس سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، وشقيق الشهيد أبانوب عياد، إن فرحة المصريين بعودة أجساد ورفات الشهداء لا توصف، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة، والتنسيق مع الجانب الليبي لإعادته سريعًا.

وأضاف أن عودة أجساد هؤلاء الأبطال الذين تمسكوا بإيمانهم، من أجمل الأخبار التي تلقتها محافظة المنيا اليوم، وأسعد قلوب أسرهم وخاصة الأمهات، والجميع ينتظرونه لدفنه داخل مزار خاص بهم في كنيسة شهداء الإيمان والوطن.

وأشار عياد، إلى أن تلك الكنيسة، التي أمر الرئيس ببنائها، شيء غالٍ بين نفوس أسرهم، ويزولاونها بين الحين والآخر ويفضلون صلاة القداسات، ويجرون جميع مناسبات الكنيسة والطقوس بداخلها، لأنها ستظل تخلد ذكراهم العطرة حيث ستنتقل ويتم سردها للأجيال القادمة على مر العصور، ليعرف أبناؤنا ماذا قدم هؤلاء من بطولات وتضحيات سيدونها التاريخ بحروف من نور.

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