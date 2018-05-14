"الأعلى للإعلام" يطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون تنظيم الصحافة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تقريره السنوي "حالة الإعلام في مصر"، أن القانون الأساسي المنظم لآليات العمل وهو قانون الصحافة والإعلام ما زال حبيس الأدراج في مجلس النواب رغم الانتهاء من مناقشته مجتمعيا ومع جميع الأطراف المعنية بالموضوع.

ونص التقرير على أنه "وبعبارة أخرى فإن المجلس يسير علي قدم واحدة دون أدوات تشريعية وتنظيمية تساعده علي تحقيق الأدوار المنوط القيام بها وفقا للقانون"، بحسب نص التقرير الذي طالب بضرورة تحديد الاختصاصات بين المجلس والهيئتين والنقابتين.

ويتضمن التقرير الذي يأتي في 142 صفحة 11 موضوعا وهم الخريطة الإعلامية والصحفية ويشمل حالة الإعلام في مصر وتقرير الملاحظات الإعلامية وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوى، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية وتقرير لجنة الدراما وتقرير شاشات رمضان 2017 وتقرير الأمين العام ثم توصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرا الوثائق ونشاط المجلس بالصور.