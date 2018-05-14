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الوطن

تأجيل محاكمة 148 متهما في "أحداث عنف" بالمنيا

منذ 50 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 148 متهما في "أحداث عنف" بالمنيا

صوره ارشيفية

أجَّلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، محاكمة 148 متهمًا في "أحداث عنف" وقعت بمركز سمالوط، إلى جلسة 16 يوليو المقبل، لاستكمال سماع المرافعة.

وقالت مصادر قضائية، إن اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، طالبوا بعرض مقاطع الفيديو التي تُظهر أعمال العنف، على خبير بهيئة الإذاعة والتليفزيون، للتأكد من صحتها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، في شهر فبراير 2014، بتهم "الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب منشآت شرطية وقضائية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب".

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