رئيس "شعبة الأرز": لدينا فائض من المنتج يكفي لنهاية العام الجاري

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر لديها فائض من الأرز يكفي لنهاية 2018، موضحًا أن كل ما يتردد من شائعات حول العجز في مخزون الأرز غير صحيحة، وأن هناك تخوف من بعض المستهلكين من اختفاء الأرز المصري.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن رفض بعض الفلاحين بيع محصولهم أدى لتلك الشائعات خاصة بعد قانون تقليل مساحة الأرز المنزرعة في مصر.

وتابع: "الأرز المصري متوفر، وأنه مع تقنين زراعة الأرز في مصر سنزرع استهلاكنا فقط، ولن يكون لدينا عجز في المياه نتيجة الزراعة".