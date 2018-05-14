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الوطن

بالصور| أعضاء "النقل" بالنواب يتابعون المشروعات التنموية بالبحر الأحمر

منذ 49 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
بالصور| أعضاء "النقل" بالنواب يتابعون المشروعات التنموية بالبحر الأحمر

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وفدا من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بالدايون العام، مساء اليوم، لمناقشة مستوى الأداء في عدد من مشروعات تطوير الطرق بالإقليم، والوقوف على معدلات الأداء وجهود التنمية به، وبحث أي مشكلات أو عقبات تقف حائلا أمام هذا الأمر.

وتفقد أعضاء اللجنة، ميناء سفاجا من "صالات الوصول والسفر، والأرصفة البحرية، والمسار المجهز لسفر ووصول الركاب، والخدمات المقدمة لهم وللسياح".

واستعرض أعضاء اللجنة، أعمال التطوير التي شهدها الميناء البحري، من خلال ماكيت تفصيلي له، حيث كان في استقبالهم مديره، اللواء قبطان ياسر عبد الفتاح.

بالصور| أعضاء "النقل" بالنواب يتابعون المشروعات التنموية بالبحر الأحمر
بالصور| أعضاء "النقل" بالنواب يتابعون المشروعات التنموية بالبحر الأحمر
بالصور| أعضاء "النقل" بالنواب يتابعون المشروعات التنموية بالبحر الأحمر

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