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الوطن

"آداب عين شمس" تمنح درجة الماجستير لـ"السمني" عن "أنماط المحادثة"

اليوم AM 12:16
كتب: الوطن
"آداب عين شمس" تمنح درجة الماجستير لـ"السمني" عن "أنماط المحادثة"

ناقشت كلية الآداب بجامعة عين شمس

ناقشت كلية الآداب بجامعة عين شمس رسالة ماجستير للباحثة أميرة السمني، بعنوان (اللياقة وأنماط المحادثة فى الخطاب السياسي الإعلامي بين الرجال والنساء: تطبيق على عامية المثقفين في اللهجة المصرية)، وقررت لجنة المناقشة والحكم منحها درجة الماجستير في اللغويات من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بتقدير ممتاز.

وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذة الدكتورة هبة أمين شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو الهيئة الوطنية للإعلام مناقشا ورئيسا، والدكتورة نادية عبدالجليل شلبي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس مشرفا، والدكتورة منار مدحت شلبي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة مناقشا.

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