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الوطن

بالفيديو| إبراهيم عيسى: لا حكمة في صيام رمضان.. وهو قرار سيادي من الله

اليوم AM 01:39
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| إبراهيم عيسى: لا حكمة في صيام رمضان.. وهو قرار سيادي من الله

الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن شهر رمضان احتفالي، لافتًا إلى أن المتشددين يريدونه شهر قتامة وانعزال، معتبرين أن أي احتفال فيه خروج عن الدين. 

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "مختلف عليه"، المُذاع عبر فضائية "الحرة"، أن المتشددين يعتبرون المدينة المنورة في عهد المسلمين الأوائل خالية من كل المباهج والاحتفالات والغناء والطرب.

وتابع أن فلسفة الصوم تقوم على كبح جماح البشر في غرائزهم وأفكارهم وتصرفاتهم، مضيفًا: "نوع من التدريب على الثبات الانفعالي، وللأسف فإن البعض يعتبر أن الشهر فرصة لتنفيذ العمليات الإرهابية مثل أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش الإرهابي". 

وأشار مقدم برنامج "مختلف عليه"، إلى أنه لم يرَ في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي، مؤكدًا أن هذه القناعة تولدت لديه بعدما بحث كثيرًا في حكمة الصيام، واستمع لعشرات الحجج التي يقولها آلاف والوعاظ من حكمة الصيام. 

واختتم: "الحكمة الحقيقية في الصيام هي أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله". 

 

 

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