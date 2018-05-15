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الوطن

مسلسل "الرحلة".. دراما مثيرة تتناول "لعبة القدر" في رمضان

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
مسلسل "الرحلة".. دراما مثيرة تتناول "لعبة القدر" في رمضان

مسلسل الرحلة

أوشك صناع مسلسل "الرحلة" على الانتهاء من التصوير، وانتهى مخرج العمل حسام علي، من تصوير 75% من أحداث المسلسل، حيث صور في العديد من الأماكن ومنها مطار القاهرة، وإحدى فيلات الطريق الصحراوي، ومصر الجديدة، فضلا عن التصوير في لبنان، حيث صور المخرج حسام علي أقوى المشاهد الدرامية والتي تعد المشاهد الأكثر إثارة وتشويق، من حيث أداء الممثلين ولوكيشنات التصوير والديكورات وخلافه، وذلك على مدار 10 أيام كاملة.

مسلسل "الرحلة" يعتمد على قصة درامية مميزة، تتضمن فكرة "لعبة القدر" عندما يقع الأشخاص في قبضة القدر ماذا يحدث؟ وذلك من خلال 6 أشخاص بالإضافة إلى طفلة تعد من أبطال المسلسل يكونون في مواجهة أقدارهم حيث يتقابلون في رحلة جوية على متن طائرة متجهة من لبنان إلى القاهرة، وتحدث بينهم مفارقات وخطوط درامية متشابكة.

ويلعب "باسل الخياط" شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل "الرحلة"، وهي عبارة عن شخص يثير "فضول" كل من حوله وتكشف الحلقات الأولى عن مفاجآت مثيرة، مما يجعل الأسئلة مشروعة لدى الجمهور، وأول هذه الأسئلة هل أصبح باسل الخياط مريضا أم مجرما أم إنسان إنطوائي في مسلسله الجديد "الرحلة"؟.

مسلسل "الرحلة" بطولة باسل الخياط، مي سليم، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة للمنتجة مها سليم، وتريلر أحمد سمير، وماكس برودكشن ويمثلها تامر تمام.

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