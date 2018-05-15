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الوطن

بالفيديو| مرتضى عن فرج عامر: لو اتكلمت عنه هيقعد في إسكندرية مش هينزل

منذ 45 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مرتضى عن فرج عامر: لو اتكلمت عنه هيقعد في إسكندرية مش هينزل

مرتضى منصور

سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، من تصريح فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، حول أنه سيحيله للجنة القيم، قائلًا: "اضحك واتسلى مع فرج الله".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc": "إيه علاقة مجلس النواب بواحد شتمني وقال عليا سافل فرديت عليه، دي مباراة ليس لها علاقة بمجلس النواب، وما يقوم به فرج عامر يتسبب في إحداث فتنة داخل البرلمان بأن يجمع توقيعات من اللجنة الرياضية، وأنا أجمع توقيعات من اللجنة التشريعية".

وتابع: "مش عايز أتكلم أكتر من كدا.. هيقعد في الإسكندرية مش هيعرف ينزل تاني عيب".

 

 

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