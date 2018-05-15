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الوطن

خطيب الأقصى: العرب مسؤولون عن قرار ترامب

منذ 5 دقيقة
كتب: شريف سليمان
خطيب الأقصى: العرب مسؤولون عن قرار ترامب

الشيخ عكرمة صبري

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، إن مدينة القدس في حزن كبير ومحاطة بحواجز إسرائيلية بالإضافة إلى التواجد العسكري في أزقتها وحواريها وشوارعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن المعتصمين المقدسيين لم يتمكنوا من الوصول إلى مقر السفارة بسبب تكثيف الإجراءات الأمنية من قِبل جيش الاحتلال الصهيوني. 

وتابع: "أهالي فلسطين عزل لكنهم أقوياء بموقفهم لأنهم أصحاب حق، لكن هذا لا يعفي العرب والمسلمين من المسؤولية، لأنهم لم يضغطوا على أمريكا ولم يحركوا ساكنًا ولم تتعرض المصالح الأمريكية لخطر؛ ولهذا تمكن ترامب من تنفيذ القرار بكل سهولة ويسر، لأن الدول العربية منشغلة بمشاكلها وانحرفت البوصلة عن مدينة القدس".

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