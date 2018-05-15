مطران القدس للعرب: "هبوا لنصرتنا.. ولا تتركونا نواجه جلادينا بمفردنا"

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن الاحتلال الصهيوني يستهدف ويضطهد الشعب الفلسطيني بكل الوسائل العنيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "هم لا يريدون أن يروا العلم الفلسطيني، ونحن نقول إن العلم الفلسطيني هو علمنا ولن نتنازل عن رفعه".

وتابع: "كل المؤسسات والشخصيات الوطنية خرجت عن بكرة أبيها لتعرب عن رفضها للقرار الأمريكي، الذي لن يغير من طابع القدس، لأنها عربية فلسطينية قبل إعلان ترامب وبعده، ولا توجد قوة سياسية في العالم قادرة على تبديل هوية القدس".

وأردف: "أناشد أحرار الأمة العربية أن يهبوا لنصرة القدس، ولا تتركونا وحدنا لأن الاحتلال يستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية ونناشد المرجعيات الدينية أن تهب لنصرة القدس وألا يتركوا القدس وحيدًا يصارع مضطهديه وجلاديه".