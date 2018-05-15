تسجيل الدخول

الوطن

مطران القدس للعرب: "هبوا لنصرتنا.. ولا تتركونا نواجه جلادينا بمفردنا"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مطران القدس للعرب: "هبوا لنصرتنا.. ولا تتركونا نواجه جلادينا بمفردنا"

السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني في القدس المحتل

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن الاحتلال الصهيوني يستهدف ويضطهد الشعب الفلسطيني بكل الوسائل العنيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "هم لا يريدون أن يروا العلم الفلسطيني، ونحن نقول إن العلم الفلسطيني هو علمنا ولن نتنازل عن رفعه". 

وتابع: "كل المؤسسات والشخصيات الوطنية خرجت عن بكرة أبيها لتعرب عن رفضها للقرار الأمريكي، الذي لن يغير من طابع القدس، لأنها عربية فلسطينية قبل إعلان ترامب وبعده، ولا توجد قوة سياسية في العالم قادرة على تبديل هوية القدس". 

وأردف: "أناشد أحرار الأمة العربية أن يهبوا لنصرة القدس، ولا تتركونا وحدنا لأن الاحتلال يستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية ونناشد المرجعيات الدينية أن تهب لنصرة القدس وألا يتركوا القدس وحيدًا يصارع مضطهديه وجلاديه".

 

 

 

أخبار متعلقة

العلم الأمريكى يدنس «القدس».. ومجزرة إسرائيلية للفلسطينيين

العلم الأمريكى يدنس «القدس».. ومجزرة إسرائيلية للفلسطينيين
قيادي بـ"التجمع": القدس عربية رغم أنف أمريكا وإسرائيل

قيادي بـ"التجمع": القدس عربية رغم أنف أمريكا وإسرائيل
بالفيديو| "النكبة الثانية لفلسطين".. دماء الشهداء تقاوم بؤرة استيطانية أمريكية في القدس

بالفيديو| "النكبة الثانية لفلسطين".. دماء الشهداء تقاوم بؤرة استيطانية أمريكية في القدس

«كان فيه مدينة اسمها القدس»!
اجتماع استثنائي للجامعة العربية لبحث أزمة القدس

اجتماع استثنائي للجامعة العربية لبحث أزمة القدس
المنظمة المصرية تدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

المنظمة المصرية تدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

بالفيديو| الاعتداء على سائق "أوبر" وسرقة سيارته.. والشركة تتخلى عنه

بالفيديو| الاعتداء على سائق "أوبر" وسرقة سيارته.. والشركة تتخلى عنه

ماجد المدني ينتهي من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مع روتانا

ماجد المدني ينتهي من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مع روتانا

عبدالوهاب عن سقوط 6 سيارات في ترعة المحمودية: "منطقة عمل"

عبدالوهاب عن سقوط 6 سيارات في ترعة المحمودية: "منطقة عمل"

إحالة دار أيتام "فجر الإسلام" للنيابة بسبب الاعتداء على طفل

إحالة دار أيتام "فجر الإسلام" للنيابة بسبب الاعتداء على طفل

خطيب الأقصى: العرب مسؤولون عن قرار ترامب

خطيب الأقصى: العرب مسؤولون عن قرار ترامب

اختيارات الوطن

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل