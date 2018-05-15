بالفيديو| إزالة مدرسة بالبحيرة واستغلال موقعها كـ"حظيرة للمواشي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن استغلال موقع مدرسة "عزبة جويد" بمحافظة البحيرة كحظيرة للماشية.

وقال أحد الأهالي، إنه تم إزالة المدرسة ونقلها إلى مكان آخر على بعد 3 كيلو، مضيفًا: "ابني السنة اللي فاتت داسه توك توك، والسنة دي داس عليه جرار زراعي، إحنا مش بنودي أطفالنا المدرسة، إحنا بنوديهم للموت بإيدينا".

وأضاف آخر: "بقت مأوى للبهايم والغنم، والمقاول استفاد".

وقال طفل: "مش معايا فلوس وبوصل أخويا للمدرسة بحمار".