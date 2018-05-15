تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| إزالة مدرسة بالبحيرة واستغلال موقعها كـ"حظيرة للمواشي"

منذ 8 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| إزالة مدرسة بالبحيرة واستغلال موقعها كـ"حظيرة للمواشي"

استغلال موقع مدرسة كحظيرة للماشية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن استغلال موقع مدرسة "عزبة جويد" بمحافظة البحيرة كحظيرة للماشية. 

وقال أحد الأهالي، إنه تم إزالة المدرسة ونقلها إلى مكان آخر على بعد 3 كيلو، مضيفًا: "ابني السنة اللي فاتت داسه توك توك، والسنة دي داس عليه جرار زراعي، إحنا مش بنودي أطفالنا المدرسة، إحنا بنوديهم للموت بإيدينا". 

وأضاف آخر: "بقت مأوى للبهايم والغنم، والمقاول استفاد". 

وقال طفل: "مش معايا فلوس وبوصل أخويا للمدرسة بحمار". 

أخبار متعلقة

بالصور| وحدة صحية في الأقصر تتحول إلى "حظيرة للمواشي"

بالصور| وحدة صحية في الأقصر تتحول إلى "حظيرة للمواشي"
حريق في حظيرة للمواشي بالدقهلية يتسبب في خسائر تتعدى مليون جنيه

حريق في حظيرة للمواشي بالدقهلية يتسبب في خسائر تتعدى مليون جنيه
إزالة "كشك" بجوار سور مدرسة "أبو الهول"

إزالة "كشك" بجوار سور مدرسة "أبو الهول"
إزالة 4 أكشاك مخالفة خلف مدرسة بحي الساحل

إزالة 4 أكشاك مخالفة خلف مدرسة بحي الساحل
إزالة رسومات فرعونية خاطئة على سور مدرسة طه حسين في سوهاج

إزالة رسومات فرعونية خاطئة على سور مدرسة طه حسين في سوهاج

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

الأرصاد: طقس اليوم الثلاثاء 15-5-2018

الأرصاد: طقس اليوم الثلاثاء 15-5-2018

برلماني: الدراما المصرية علمت بعض أبناء الصعيد تناول المخدرات

برلماني: الدراما المصرية علمت بعض أبناء الصعيد تناول المخدرات

برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

برلماني عن مسلسلات رمضان: "إحنا دولة مسلمة.. ومينفعش نعرض إسفاف"

إزالة 53 حالة تعد في المنيا

إزالة 53 حالة تعد في المنيا

برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

اختيارات الوطن

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل