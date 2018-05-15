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الوطن

ائتلاف "مصر فوق الجميع" مهاجما الدراما: "مفيش حاجة اسمها قوة ناعمة"

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
ائتلاف "مصر فوق الجميع" مهاجما الدراما: "مفيش حاجة اسمها قوة ناعمة"

محمود عطية

هاجم محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الإبداع الفني والدراما المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "إحنا مش هنخلص من الإبداع ده؟! الإبداع مش مطلق، ومفيش لا قوة ناعمة ولا خشنة، عملت لنا إيه القوة الناعمة؟!". 

وأضاف: "مش عشان الناس تعمل فلوس يبوظوا الدنيا". 

وتابع: "العالم العربي كله بيتندر على الدعارة اللي موجودة في الدراما المصرية". 

وأردف: "إحنا بنضحك على مسرحية مدرسة المشاغبين رغم إنها بداية انهيار التعليم، والشعب بيطبق اللي بيشوفه وبيخش العقل بسرعة".

 

 

 

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