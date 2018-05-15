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الوطن

اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد زغلول الأثري برشيد

منذ 20 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد زغلول الأثري برشيد

وزير الآثار

يزور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، محافظة البحيرة، وتستقبلهما المهندسة نادية عبده، محافظ الإقليم.

ويتضمن برنامج الزيارة، افتتاح مسجدي زغلول والسماحي الأثريين بمدينة رشيد، وتفقد أعمال ترميم المسجد المحلي، ويعد مسجد زغلول الأثري من أكبر مساجد رشيد وأقدمها من حيث التاريخ، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى العصر المملوكي البحري، طبقًا للأدلة والوثائق التاريخية، وكان مركزًا للحركة العلمية والدينية وانطلقت منه إشارة البدء للمقاومة الشعبية؛ لدحر الغزاة وصد الحملة الفرنسية 1807 بقيادة فريزر.

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