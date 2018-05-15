محافظ الدقهلية: الأنشطة المدرسية أحد روافد اكتشاف المواهب والمتميزين

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية المتنوعة في المراحل التعليمية المختلفة، هو أحد أهم الروافد التربوية لاكتشاف المواهب والمتميزين بين التلاميذ والطلاب، بكافة مجالات الإبداع الفني والأدبي وتساهم بالفعل في تعميق الانتماء.

جاء ذلك، خلال مشاركة محافظ الدقهلية، احتفالية مدرسة اللغات الرسمية المتميزة 2 بطلخا، بختام فعاليات الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2017/2018.

وأوضح الشعرواي، خلال الاحتفالية، أن إتاحة الفرصة أمام التلاميذ والطلاب خلال العام الدراسي أو في فترة الإجازة الصيفية، لممارسة الأنشطة المدرسية له مردوده الإيجابي والمتميز على شخصية الطالب في جميع مراحل تعليمه ودراسته، ويساهم في صقل الشخصية وتعرفها على موهبتها، ما يدعم ثقته بنفسه وتدفعه دائما إلى النجاح والانطلاق والتفاؤل، لاسيما إذا كانت المنافسة فيما بينه وأقرانه قائمه على التقييم الدقيق بلا تحيز، وقائمة على تكافؤ الفرص بين الجميع ما يدفع إلى النبوغ والإبداع.

وأجاب الشعراوي، على جميع أسئلة اللقاء الإعلامي لتلاميذ المدرسة، والتي تضمنت العديد من الموضوعات شملت السيرة الذاتية، ومشوار حياته العلمي والعملي، والقيم والمبادئ التي يحرص على تطبيقها.

وأكد أن العمل الجاد والاعتماد والتوكل على الله في كل الأعمال هو طريق النجاح والتقدم والازدهار، مشيرا إلى أن الإدارة بشكل عام هي حصيلة خبرات متراكمه على مدار رحلة الحياه في أي مجال من مجالات العمل الإنساني، موضحا أهمية استثمار كل الطاقات والإمكانيات المتاحة من أجل الإنجاز.

ووجه بضرورة التفاعل الإيجابي واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة كافة القضايا والمشكلات، والمواقف وفقا لقواعد دقيقة من المعلومات والبيانات والإمكانيات.

وشكر الشعراوي القيادات التعليمية بالمحافظة، ولجميع القائمين على العمل بالمدرسة، لما لمسه من روعة ونظام وجمال يدفع إلى التفاؤل بأن هناك دائما نقاط مضيئة لا بد أن نصدرها للجميع، بأن مصر على الطريق الصحيح ودائما يأتي التعليم في المقدمة لدوره في إعداد الأجيال للمستقبل، متطلعا لأن يكون التقدم والازدهار حليفنا جميعا بأن يودي كل منا واجبه على أكمل وجه، في إطار من الاحترام المتبادل والخلق القويم.

وفي نهاية الاحتفال سلم علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، درع المدرسة، لمحافظ الدقهلية، تقديرا لرعايته ودعمه للأنشطة المدرسية بالمدارس، وحرصه المستمر للنهوض بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.

حضر الاحتفالية علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات التربية والتعليم، أعضاء مجلس أمناء المدرسة، وبنان أفلاطون مديرة المدرسة، وجمع كبير من أولياء أمور الأطفال بالمدرسة.