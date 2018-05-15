تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في جنوب سيناء بـ"تابلت"

استضافت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفدا من بنك الإسكان والتعمير، لتكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية عن العام الدراسي الماضي 2016- 2017، وذلك بحضور مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، نائبا عن محمد حامد عقل وكيل الوزارة بجنوب سيناء.

ضم وفد البنك أحمد السيسي، مدير فرع البنك بخليج نعمة، ووائل رأفت، مدير فرع البنك بالهضبة، ومحمد عامر، مدير إدارة أمن البنك.

وسلم وفد البنك، تابلت وشهادة تقدير للطالبة نورهان عصام، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2016-2017، بالاضافة إلى شهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم، سلمها لها وكيل المديرية.

كما تسلمت الطالبة إيريني هاني، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في امتحان الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2016-2017، تابلت وشهادة تقدير، بالإضافة إلى شهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الشكر، لوفد البنك، على تكريم الطلاب المتفوقين، مما له من أثر إيجابي في مواصلة تفوقهم، كما طالبهم بأن يزيد عدد المكرمين في السنوات المقبلة، مؤكدا على الطلاب بضرورة مواصلة مسيرة تفوقهم الدراسي.