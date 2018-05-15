"الإفتاء" ينظم حفلا لإعلان نتائج استطلاع هلال رمضان اليوم

تنظم دار الإفتاء المصرية، اليوم، بعد صلاة المغرب، احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، للإعلان عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

ويحضر الحفل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.