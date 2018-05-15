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الوطن

وصول الوفد الوزاري المصري المشارك في الاجتماع التساعي لسد النهضة

منذ 7 دقيقة
كتب: أكرم سامي
وصول الوفد الوزاري المصري المشارك في الاجتماع التساعي لسد النهضة

سد النهضة

وصل الوفد الوزاري المصري المشارك في الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة، قبل قليل، العاصمة الأثيوبية سد النهضة.

ويشارك وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا في الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية، الذي عقد في أديس أبابا يوم 5 مايو الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذي وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.

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