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الوطن

نواب البرلمان يشكرون السيسي على عودة رفات شهداء الأقباط من ليبيا

منذ 25 دقيقة
كتب: حسام ابو غزاله
نواب البرلمان يشكرون السيسي على عودة رفات شهداء الأقباط من ليبيا

نواب

وجه نواب البرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعاونيه وكل الأجهزة المعنية في مصر، على جهودهم التي بذلوها بكل تميز وبكفاءةٍ عالية حتى تم العثور على رفات جثامين شهداء الوطن من ليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بكل كرامة وتقدير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، وأكد النائب مجدي ملك، أن الشكر موصول لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل الأجهزة المعنية في الدولة المصرية، بعد استعادة رفات شهداء الوطن، مؤكدًا أن جهودهم محل تقدير واحترام.

واتفق معه النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن مصر لن تركع أبدًا، ونشكر كل الجهات وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهود المبذول لاستعادة رفات شهداء الوطن، قائلًا: "هذا المجهود أثبت أن مصر لن تركع أبدًا، والمصريون لن يركعوا للإرهابيين والخونة".

كان 20 شهيدًا قبطيًا فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في فبراير من عام 2015، وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطًا مصورًا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيًا قبطيًا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.

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