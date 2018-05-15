وزيرا الأوقاف والآثار يصلان لرشيد لافتتاح أعمال ترميم مسجد زغلول

وصلا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منذ قليل، لمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال ترميم مسجد زغلول الأثري بالمدينة، ومسجد "السماح" بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.

استقبل الوزيرين، اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عباسى وعمر حمروش، عضوا مجلس النواب، وجميل مغازى، رئيس مدينة رشيد.

ويعد مسجد زغلول الأثري، من أقدم مساجد رشيد، حيث يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر، وأقامه زغول مملوك السيد هارون عام 1807، وكان المسجد مركزا للحركة العلمية والدينية وانطلقت منه إشارة البدء للمقاومة الشعبية ضد حملة فريزر.

وبدأت أعمال الترميم بمسجد زغلول منذ 15 عاما، وتوقفت أعماله أكثر مرة لعدم وجود تمويل كافٍ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لترميم المسجد بمساحة 4200 متر.