تسجيل الدخول

الوطن

شكوى من رئيسة الاتحاد الروسي في لاتفيا ضد مسؤول بوزارة العدل

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
شكوى من رئيسة الاتحاد الروسي في لاتفيا ضد مسؤول بوزارة العدل

لاتفيا

أعلنت رئيسة الاتحاد الروسي في لاتفيا، تاتيانا جدانوك، اليوم الثلاثاء 15 مايو، أنها قدمت طلبا إلى شرطة الأمن بشكوى ضد تصريحات السكرتير البرلماني لوزارة العدل اللاتفية، يانيس إيسالنيكس، والذي ذكر أنه يجب التحدث مع الروس بلغة القوة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

ورأت جدانوك، أنه هناك علامات في هذه التغريدة، تدل على النعرات العرقية.

وكتبت "جدانوك" في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": 

من لدينا يثير النعرات العرقية؟ هذا هو الشخص الثاني في التسلسل الهرمي للمسؤولين عن العدالة! اليوم تقدمت بشكوى إلى الشرطة الأمنية للشروع بالإجراءات الجنائية حول عدد من التصريحات الأخيرة من قبل السكرتير البرلماني لوزارة العدل يانيس إيسالنيكس.

في وقت سابق كتب إيسالنيكس، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن "الروس اللاتفييون لا يحترمون اللاتفيين، وبالذات بسبب جُبننا" و"عندما نتحدث معهم بلغة القوة فقط سيبدأون باحترامنا"، "هذا هو أهم شرط أساسي للتماسك". فيما لم تعلق الشرطة الأمنية على ذلك بأي حال من الأحوال.

أخبار متعلقة

وزير خارجية لاتفيا يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بئر العبد

وزير خارجية لاتفيا يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بئر العبد
"البنا" يبحث مع سفيرة لاتفيا بالقاهرة سبل التعاون الزراعي بين البلدين

"البنا" يبحث مع سفيرة لاتفيا بالقاهرة سبل التعاون الزراعي بين البلدين
لاتفيا تحول مدارس روسية إلى اللغة اللاتفية

لاتفيا تحول مدارس روسية إلى اللغة اللاتفية
مصر تشارك بمعرض Balttour السياحي لتنشيط الحركة الوافدة من لاتفيا

مصر تشارك بمعرض Balttour السياحي لتنشيط الحركة الوافدة من لاتفيا
سيدة لاتفيا الأولى سابقا تشتكي من الفقر بعد طلاقها من الرئيس الثري

سيدة لاتفيا الأولى سابقا تشتكي من الفقر بعد طلاقها من الرئيس الثري
المكتب الوطني لمكافحة الفساد في لاتفيا يوقف حاكم المصرف المركزي

المكتب الوطني لمكافحة الفساد في لاتفيا يوقف حاكم المصرف المركزي
لاتفيا ستطرد "دبلوماسيا روسيا على الأقل" على خلفية قضية سكريبال

لاتفيا ستطرد "دبلوماسيا روسيا على الأقل" على خلفية قضية سكريبال

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

"السادات": النظام الانتخابى يجب أن يتحدد وفقا لممارسة وأداء البرلمان

"السادات": النظام الانتخابى يجب أن يتحدد وفقا لممارسة وأداء البرلمان

تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15/ 5/ 2018

تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15/ 5/ 2018

"قوى عاملة جنوب سيناء": بدء تلقي أوراق التقديم للانتخابات العمالية غدا

"قوى عاملة جنوب سيناء": بدء تلقي أوراق التقديم للانتخابات العمالية غدا

البابا تواضروس ناعيا "شهداء ليبيا": حصلوا على أكليلي الوطن والإيمان

"المؤتمر" ينظم أمسيات ثقافية في رمضان حول "التسامح والأخلاق والعدالة"

"المؤتمر" ينظم أمسيات ثقافية في رمضان حول "التسامح والأخلاق والعدالة"

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل