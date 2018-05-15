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الوطن

"كهرباء جنوب الدلتا": تحصيل 3.3 مليون جنيه غرامات 1106 محضر سرقة

منذ 14 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"كهرباء جنوب الدلتا": تحصيل 3.3 مليون جنيه غرامات 1106 محضر سرقة

وزارة الكهرباء

قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تركيب وإحلال 279 محولا قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، و216 كشك معدني، و137 لوحة جهد متوسط.

وأشار عسل، إلى أنه في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإحلال 1352 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وكذلك إحلال موصلات هوائية الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 127.4 كيلومتر، و448 كيلومتر كابلات، للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

وفيما يخص تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى، قامت الشركة بتركيب وإحلال 10950 عامود جهد منخفض، وإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 153.3 كيلومتر موصلات هوائية، و9.2 كيلومتر كابلات، و8.5 موزع، علما بأن تكاليف الخطة الاستثمارية الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية لقطاعات الشركة حوالي 616 مليون جنيه.

 وأوضح محمد عسل، أن الشركة طورت عدد من فروعها وجاري العمل على تطوير آخرى، منها فرع كهرباء "تلا" وفرع كهرباء أشمون بقطاع المنوفية، وفرع كهرباء قها بقطاع القليوبية، وفرع كهرباء قطور بقطاع الغربية غرب، لافتا أنه جاري تطوير مباني القطاعات الرئيسية بقطاع غرب الغربية، وقطاع المنوفية، وقطاع القليوبية.

 وحول الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 169 عملية تحويل، بنسبة إنجاز تصل إلى 86% بتكلفة 195.7 مليون جنيه.

 وأوضح  عسل، أن الشركة نجحت من خلال الضبطية القضائية في القضاء على سرقات التيار، وحررت 1677 محضر سرقة تيار، وبلغ إجمالي ما حصل 1106 محضر بإجمالي قغرامات حوالي 3.3 مليون جنيه.

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