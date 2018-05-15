الرئيس الفلسطيني يخضع لجراحة في الأذن الوسطى

يخضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية في مستشفى في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وكالة وفا الرسمية للانباء.

وقالت "وفا" إن عباس توجه إلى المستشفى "لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأذن الوسطى" مشيرة انه سيغادر المستشفى "بعد عدة ساعات".

وأعيد انتخاب عباس (82 عاما) مؤخرا رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسط تدهور كبير في العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومع تصاعد الغضب الفلسطيني على خلفية افتتاح السفارة الأمريكية الى القدس، وفي ظل فشل تطبيق بنود المصالحة بين حركتي فتح التي يترأسها عباس وحماس.

وتم انتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية للمرة الاولى في 2005 لمدة اربع سنوات. لكنه بقي في منصبه بسبب عدم إجراء انتخابات منذ ذلك الوقت جراء الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصا.