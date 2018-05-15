تسجيل الدخول

الوطن

الرئيس الفلسطيني يخضع لجراحة في الأذن الوسطى

منذ 24 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
الرئيس الفلسطيني يخضع لجراحة في الأذن الوسطى

محمود عباس

يخضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية في مستشفى في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وكالة وفا الرسمية للانباء.

وقالت "وفا" إن عباس توجه إلى المستشفى "لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأذن الوسطى" مشيرة انه سيغادر المستشفى "بعد عدة ساعات".

وأعيد انتخاب عباس (82 عاما) مؤخرا رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسط تدهور كبير في العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومع تصاعد الغضب الفلسطيني على خلفية افتتاح السفارة الأمريكية الى القدس، وفي ظل فشل تطبيق بنود المصالحة بين حركتي فتح التي يترأسها عباس وحماس.

وتم انتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية للمرة الاولى في 2005 لمدة اربع سنوات. لكنه بقي في منصبه بسبب عدم إجراء انتخابات منذ ذلك الوقت جراء الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصا.

 

أخبار متعلقة

عاجل| محمود عباس يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءت تحمي الفلسطينيين

عاجل| محمود عباس يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءت تحمي الفلسطينيين
السيسي يستقبل محمود عباس بمقر إقامته في الدمام

السيسي يستقبل محمود عباس بمقر إقامته في الدمام
فلسطين: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على محمود عباس لتمرير الصفقة

فلسطين: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على محمود عباس لتمرير الصفقة
محمود عباس: سنناقش تنفيذ جملة من القرارات بشأن العلاقات مع إسرائيل

محمود عباس: سنناقش تنفيذ جملة من القرارات بشأن العلاقات مع إسرائيل

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

"السادات": النظام الانتخابى يجب أن يتحدد وفقا لممارسة وأداء البرلمان

"السادات": النظام الانتخابى يجب أن يتحدد وفقا لممارسة وأداء البرلمان

تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15/ 5/ 2018

تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15/ 5/ 2018

"قوى عاملة جنوب سيناء": بدء تلقي أوراق التقديم للانتخابات العمالية غدا

"قوى عاملة جنوب سيناء": بدء تلقي أوراق التقديم للانتخابات العمالية غدا

البابا تواضروس ناعيا "شهداء ليبيا": حصلوا على أكليلي الوطن والإيمان

"المؤتمر" ينظم أمسيات ثقافية في رمضان حول "التسامح والأخلاق والعدالة"

"المؤتمر" ينظم أمسيات ثقافية في رمضان حول "التسامح والأخلاق والعدالة"

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل