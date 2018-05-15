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الوطن

رئيس جامعة القاهرة يشدد على توفير الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات

منذ 23 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
رئيس جامعة القاهرة يشدد على توفير الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات

رئيس جامعة القاهرة خلال جولته بكلية الاداب

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على توفير التأمين اللازم لمقار امتحانات التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2017-2018، واتخاذ التدابير الخاصة بتوفير الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان، وتوفير اللجان المخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التيسيرات لهم، وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس جامعة القاهرة، بكلية الآداب للاطمئنان عن مستوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاطمئنان على سير الامتحانات، والتقى بعدد من الأساتذة والطلاب.

واطمأن الخشت على مستوى الأسئلة من الطلاب وتناقش معاهم حول متطلباتهم في الورقة وعن وجود أي شكاوى.

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