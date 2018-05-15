"الوفد" يهنئ المصريين بمناسبة الشهر الكريم

هنأ حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الشعب المصري والمسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله بالخير واليمن والبركات على كل شعوب الأرض.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الوفد في بيان له اليوم، إن الحزب يتقدم بالتهنئة لكل المصريين داخل وخارج وطننا الحبيب، بمناسبة قدوم الشهر الكريم، ليجعله الله خيرًا على مصر وأمنًا على أهلها ويرزق الجميع الطمأنينة والسكينة ويعيده الله بالخير على الجميع.

وأضاف الهضيبي، أن "بيت الأمة" سيكون مفتوحًا لكل المصريين خلال الشهر الكريم من خلال ندوات تثقيفية وأمسيات يتم من خلالها عقد حوار مفتوح حول أهم القضايا والملفات على الساحة، على أن يتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.