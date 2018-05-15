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الوطن

بالصور| ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة في كفر الشيخ

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة في كفر الشيخ

لحوم مذبوحة خارج السلخانة فى كفر الشيخ

شنت إدارة المتابعة التموينية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، في إطار مراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

أسفرت الحملة، عن ضبط 234 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة مطموسة بأختام مزورة، بصحبة المدعو" م.ع.خ " بقرية محلة القصب بكفرالشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على اللحوم المضبوطة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ان الحملات مستمرة للحفاظ على انضباط الاسواق ووصول السلع إلى مستحقيها، وتكثيف الرقابة على المحال التجارية والسلع ومنتجات الألبان ومحال الجزارة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والاسواق والمنشآت العاملة بالمحافظة (مخابز ومطاحن ومستودعات بوتاجاز ومنافذ وتوزيع السلع الغذائية والغير غذائية)، وضبط الاسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع التجار من الغش واستغلال المواطنين وفرض سيادة القانون.

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