رئيس جامعة القاهرة يضيف 15 دقيقة إضافية للجان بسبب جولته التفقدية

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منح طلاب لجان كلية الآداب، ربع ساعة إضافية بسبب الجولة التفقدية التي أجراها بعدد من اللجان، بصحبة الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، وعدد من القيادات الجامعية.

وقال الخشت، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على هامش الجولة التفقدية بلجان الامتحانات، إنه سيتم منح الطلاب وقتا إضافيا لتعويضهم عن الوقت الذي استغرقته الجولة وما تسببت فيه من تعطيل للطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد اليوم لجان امتحانات كلية الآداب، برفقة رئيس جامعة القاهرة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.