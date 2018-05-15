سنة أولى مذيع.. شباب "السوشيال ميديا" يخوضون مجال التقديم التليفزيوني

من حينٍ لآخر، تستقطب بعض القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، عدد من مشاهير "السوشيال ميديا"، لتقديم برامج عبر منصاتهم، وذلك بهدف جذب قطاع كبير من الجمهور، ليخوض هؤلاء الشباب مرحلة جديدة، قد يحققون فيها نجاحًا كبيرًا أو دون غير ذلك، وفي ظل استعداد القنوات والمحطات حاليًا لشهر رمضان الكريم، من خلال وضع خريطة برامجية مميزة، استعان بعضهم بهؤلاء الشباب، ليطلوا على الجمهور طول أيام الشهر الكريم.

ترصد "الوطن" في ذلك التقرير، أبرز الوجوه الشبابية التي تخوض مجال التقديم البرامجي لأول مرة، سواء عبر التليفزيون أو الراديو، وهم كالآتي:

1- أحمد رأفت بعد عمله في عددٍ من المواقع الإخبارية، والمشاركة في تقديم فقرة كوميدية من الشارع، في برنامج "خلاصة الكلام" الذي كان يُعرض على قناة "الحياة"، وتحقيقه انتشارًا واسعًا عبر شبكة الإنترنت، وحصوله على لقب "مذيع الشارع"، يستعد أحمد رأفت، لتقديم برنامج إذاعي، يحمل اسم "راديو الشارع"، عبر آثير إذاعة 9090، يوميًا طول رمضان، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وهذه تعد الخطوة الأولى له أمام الميكرفون، حيث قال: "انتظرونا واسمعونا وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم فيا بإذن الله في مرحلة جديدة في حياتي المهنية".

2- مروان يونس بعد الانتشار الواسع الذي حققه على "السوشيال ميديا" مؤخرًا، من خلال الفيديوهات الكوميدية التي يصنعها برفقة والدته، ومشاركته في تقديم فقرة ثابتة من الموسم الأخير لـ"أبلة فاهيتا"، يطل ولأول مرة، مروان يونس على جمهوره، عبر برنامجه الجديد "مروان جانا" الذي سيقدمه مع والدته، يوميًا في رمضان، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، عبر إذاعة "إنرجي".

3- محمود فتحي بلهجته المعروفة لدى جمهور قناة "الحلبة" الخاصة بالمصارعة الحرة، وتعليقاته الساخرة على حركات المصارعين، يخوض "فتحي" تجربة تقديم البرامج لأول مرة، من خلال برنامج "باب وتلت" عبر إذاعة "شعبي FM" -إحدى الإذاعات التابعة لشركة راديو النيل-، وسيقدمه يوميًا طول شهر رمضان، في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا.

4- أحمد الخطيب عرفه الجمهور، من خلال برنامج "نفسنه"، الذي يُبث عبر قناة "القاهرة والناس"، حيث يُقدم تقارير خارجية، يغلب عليها الطابع الكوميدي، ولأول مرة، يخوض تجربة التقديم التليفزيوني بمشاركة علاء حلمي، حيث يُقدم برنامج بعنوان "مهمة مستحيلة"، عبر الشاشة نفسها، وهو يندرج تحت فئة برامج "الكاميرا الخفية".

5- عمرو عمروسي لأول مرة، يُقدم الفنان عمرو عمروسي، برنامجًا تليفزيونيًا يغلب عليه الطابع الدرامي، على قناة "القاهرة والناس" في رمضان، بمشاركة الفنان عمرو رمزي، يحمل اسم "ضبط زوايا"، وذلك بعدما عرفه الجمهور، من خلال مشاركته في برنامج المسابقات الشهير "عرب جوت تالنت".

6- مي الخرسيتي مواطنة مصرية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات عديدة، وكانت بداية انتشارها على "السوشيال ميديا"، من خلال الفيديوهات الخاصة بها، حيث كانت تنتقد بعض سلوكيات المصريين، مثل التحرش، لتعلن فيما بعد قناة "القاهرة والناس"، عن التعاقد معها، لتقديم برنامج تليفزيوني عبر شاشتها يحمل اسم "إيجابيزم"، وتعد هي المرة الأولى لها أمام كاميرا التليفزيون.