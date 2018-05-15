بدء وقائع العمومية العادية للصيادلة بالتلاوة القرآنية

بدأت منذ قليل، وقائع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، والتي دعا لها عدد من أعضاء مجلس النقابة بتلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية، تقرير الأمين العام، وأمين الصندوق، عن ميزانية النقابة لعامى 2015، و2016، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العامين نفسهما، على أن يتم عقد جمعية عمومية طارئة أخرى للصيادلة، عقب انتهاء الجمعية العمومية، لمناقشة آخر مستجدات ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت"، ومستجدات مشكلة ضريبة القيمة المضافة، ومطالب صيادلة قطاع الأعمال، وثبات راتب الصيادلة الحكوميين، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمة في شركة للاستثمار في المجال الطبي، وتداعيات اقتحام النقابة والاعتداء على أعضاء مجلس النقابة العامة، والصيادلة.