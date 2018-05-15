استعدادات الإدارة العامة للمرور لشهر رمضان الكريم

عقد اللواء علاء الديجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، اجتماع مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة استعدادا لشهر رمضان الكريم لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للمرور وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح والسويس والبحيرة لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة

وارتكزت الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حاله حدوث طارق ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادي الطرق بالإلتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.