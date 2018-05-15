وكيل "الصيادلة" يعلن اكتمال النصاب القانوني للعمومية الطارئة

أعلن الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة للصيادلة بحضور 638 عضوًا.

وقررت الجمعية العمومية أن يرأسها عصام عبدالحميد، بدلًا من الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بعد رفضه التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة آخر مستجدات ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت"، ومستجدات مشكلة ضريبة القيمة المضافة، ومطالب صيادلة قطاع الأعمال، وثبات راتب الصيادلة الحكوميين، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمة فى شركة للاستثمار فى المجال الطبى، و تداعيات اقتحام النقابة والاعتداء على أعضاء مجلس النقابة العامة، والصيادلة.