إخلاء سبيل سائح بلجيكي أثار الذعر على متن طائرة قادمة من بروكسل

قررت نيابة الغردقة، اليوم، إخلاء سبيل سائح بلجيكي الجنسية، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد إثارته حالة هياج وذعر، على متن إحدى الطائرات القادمة من مدينة بروكسول إلى مطار الغردقة.

وقررت النيابة إدراج اسم السائح بقوائم الممنوعين من السفر، لحين الفصل في القضية بعد إحالته إلى المحكمة.

كانت مباحث مطار الغردقة الدولي، تمكنت من ضبط سائح بلجيكي الجنسية، على متن طائرة قادمة من بروكسول، تسبب في حالة هياج وذعر على متن الطائرة، وقام بجرح نفسه في الوجه تحت تأثير المخدر.

وحررت المباحث محشرا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.