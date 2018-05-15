تسجيل الدخول

الوطن

إخلاء سبيل سائح بلجيكي أثار الذعر على متن طائرة قادمة من بروكسل

منذ 20 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
إخلاء سبيل سائح بلجيكي أثار الذعر على متن طائرة قادمة من بروكسل

ارشيفية

قررت نيابة الغردقة، اليوم، إخلاء سبيل سائح بلجيكي الجنسية، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد إثارته حالة هياج وذعر، على متن إحدى الطائرات القادمة من مدينة بروكسول إلى مطار الغردقة.

وقررت النيابة إدراج اسم السائح بقوائم الممنوعين من السفر، لحين الفصل في القضية بعد إحالته إلى المحكمة.

كانت مباحث مطار الغردقة الدولي، تمكنت من ضبط سائح بلجيكي الجنسية، على متن طائرة قادمة من بروكسول، تسبب في حالة هياج وذعر على متن الطائرة، وقام بجرح نفسه في الوجه تحت تأثير المخدر.

وحررت المباحث محشرا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخبار متعلقة

اخلاء سبيل 5عراقيين لحيازتهم جوازات سفر مزورة بالغردقة

اخلاء سبيل 5عراقيين لحيازتهم جوازات سفر مزورة بالغردقة
بدء استئناف النيابة على اخلاء سبيل محامي أسرة "ريجيني"

بدء استئناف النيابة على اخلاء سبيل محامي أسرة "ريجيني"
اخلاء سبيل 7 إخوان بكفالة 5 آلاف جنيه في كفر الشيخ

اخلاء سبيل 7 إخوان بكفالة 5 آلاف جنيه في كفر الشيخ
اخلاء سبيل أحد قادة الألتراس ينهي الأزمة

اخلاء سبيل أحد قادة الألتراس ينهي الأزمة

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

المشاركون باجتماع سد النهضة يتعهدون ببيان ختامي لجولة المفاوضات

المشاركون باجتماع سد النهضة يتعهدون ببيان ختامي لجولة المفاوضات

وقفة تضامنية في لشبونة احتجاجا على مجزرة غزة ونقل سفارة أمريكا للقدس

وقفة تضامنية في لشبونة احتجاجا على مجزرة غزة ونقل سفارة أمريكا للقدس

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل