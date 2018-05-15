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الوطن

بالصور| الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد مجدي
بالصور| الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

الهلال الأحمر المصري يرسل مساعدت طبية إلى فلسطين

أرسل الهلال الأحمر المصري، اليوم، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لغزة عبر معبر رفح، إذ تحركت صباح اليوم عدد من السيارات والمتطوعين من الهلال الأحمر المصري تحمل معونة طبية تحتوي على 56 نوع من الأدوية، ما بين مضادات حيوية ومسكنات ومضادات للالتهاب ومضادات للحروق والجروح وأدوية للأزمات التنفسية والقلبية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية لازمة للمستشفيات.

وتعتبر هذه القافلة الأولى بين عدة قوافل من المقرر أن يرسلها تباعا الهلال الأحمر المصري للأراضي المحتلة.

 

 

 

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