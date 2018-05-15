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الوطن

"قومي حقوق الإنسان" يطالب بتأسيس "هيئة وطنية عليا للتعليم"

منذ 17 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"قومي حقوق الإنسان" يطالب بتأسيس "هيئة وطنية عليا للتعليم"

المجلس القومى لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مستقبل التعليم فى مصر، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتطوير سياسات وإستراتيجيات تطوير التعليم.

وقال المجلس في بيان، إن المناقشات أثرت اقتراح العديد من الرؤى والتوصيات الجادة القابلة للتنفيذ لبحث سُبل وضع مشروع وطني لإصلاح وتطوير التعليم وبناء الشخصية المصرية بما يعبر عن الهوية المصرية والخصوصية الثقافية للمجتمع مع موائمته للمعايير العالمية.

وأكد الحضور على أهمية تأسيس "الهيئة الوطنية العليا للتعليم"، لتصبح آليه وطنية متكاملة للتربية والتعليم يرتكز دورها على بناء الإنسان ووضع السياسات التعليمية والبرامج والاستراتيجيات والمراقبة على تنفيذها دون أن تتغير بتغير الوزراء والمسئولين عن المنظومة التعليمية.

كما انتهت فعاليات الورشة إلى التأكيد على أهمية تطوير العنصر البشري فى المنظومة التعليمية وخاصة المعلمين مع تعزيز قدراتهم المهنية وربط الأجر بالأداء وتغيير مفهوم ميزانية التعليم بما يوائم الاستحقاق الدستوري الذي يؤهل لإصلاح وتطوير التعليم فى مصر بشكل جذري.

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