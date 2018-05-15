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الوطن

"آثار النواب" توافق على تعديل قانون "المخطوطات"

منذ 11 دقيقة
كتب: هبة أمين
"آثار النواب" توافق على تعديل قانون "المخطوطات"

مجلس النواب - أرشيفية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب أسامة هيكل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتضمن التعديل: المادة الأولى بند "1": كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري".

المادة "3" الفقرة الأولى: "تؤسس بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، و القانونيين، والإداريين، و ممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، وتبلغ لذوي الشأن".

المادة "2": "تضاف مادة جديدة برقم "5 مكررًا"، إلى القانون ذاته نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة القائمة على ضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.

وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها كافة في القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها.

وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، لمدة لا تجاوز 50 عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي المدة المقررة".

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