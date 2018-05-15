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الوطن

محمد العمري: "الأعلى للإعلام" يشكل مرصد لرصد تجاوزات دراما رمضان

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
محمد العمري: "الأعلى للإعلام" يشكل مرصد لرصد تجاوزات دراما رمضان

محمد العمري وكيل الأعلى للإعلام

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس شكل مرصد إعلامي لرصد تجاوزات الدراما والبرامج خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن المرصد يعمل وفقًا للمعايير التي وضعها المجلس، وسيكون على تواصل مستمر مع المجلس القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان ومؤسسة الأزهر الشريف لرصد أي تجاوزات.

وأضاف العمري، في تصريح له، أن هناك متابعة مستمرة للإعلانات التي ستعرض خلال شهر رمضان، مشددًا أنه في حال رصد أي مخالفة في أي إعلان سيتم النظر في حجم المخالفة واتخاذ قرار بشأنها وفقًا لحجم المخالفة، وتابع قائلاً: "كل المحتوى منوط بنا متابعته ورصده واتخاذ القرار بشأنه وعقب شهر رمضان سيتم النظر في مدة الإعلانات، حرصًا على اقتصاديات القنوات والعمل بشكل تدريجي".

وشدد وكيل المجلس الأعلى للإعلام، على ضرورة التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، مؤكدًا ضرورة تجنب مشاهدة التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشئ وصغار السن في الأعمال الدرامية.

وأهاب العمري، بضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح و طبقات المجتمع المختلفة،كما أشار إلي على مسئولية القنوات الفضائية والإذاعات في اختيار الأعمال الفنية والإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع.

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