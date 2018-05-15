"نصر": مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة يوفر فرص عمل للشباب

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، هو رسالة واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة، مشيرة إلى أن هذا القانون يدعم توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن هذه أهم الأولويات للحكومة والتي نص عليها الدستور بأن تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا القانون سيقنن عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وذكرت الوزيرة، "مشروع القانون ينظم عمل وحدات الطعام المتنقلة وينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها، وهذا أمر مهم لتقنين هذه الخدمة، وسيساعد المحليات على تقنين كل عربيات الطعام الموجودة، فوحدات الطعام المتنقلة موجودة فى كل دول العالم، موضحة أن مشروع القانون يسمح بالصناديق المعنية بالتنمية مثل صندوق تحيا مصر بإن يشترك ويوفر وحدات الطعام المتنقلة للشباب".

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي أولوية واكبر دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن الإحصائيات على المستوى العالمي تؤكد أن هذه المشروعات هي الموفرة لفرص العمل والداعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وذكرت الوزيرة، أن إقامة مشروع وحدات الطعام المتنقلة سيسهم في توفير هذه الخدمة للمواطنين بما يضمن البعد الصحي والبيئي ويوفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا المشروع داعم للمستثمر الصغير، مشيرة إلى أن دور الوزارة في مشروع القانون يتضمن إجراءات تأسيس مشروع وحدات الطعام المتنقلة من خلال مركز خدمات المستثمرين، مؤكدة وجود ترابط بين مؤسسات الدولة لضمان إنجاح المشروع.