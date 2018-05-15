تسجيل الدخول

الوطن

"نصر": مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة يوفر فرص عمل للشباب

اليوم PM 04:31
كتب: عبدالعزيز المصري
"نصر": مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة يوفر فرص عمل للشباب

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، هو رسالة واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة، مشيرة إلى أن هذا القانون يدعم توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن هذه أهم الأولويات للحكومة والتي نص عليها الدستور بأن تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا القانون سيقنن عمل وحدات الطعام المتنقلة. 

وذكرت الوزيرة، "مشروع القانون ينظم عمل وحدات الطعام المتنقلة وينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها، وهذا أمر مهم لتقنين هذه الخدمة، وسيساعد المحليات على تقنين كل عربيات الطعام الموجودة، فوحدات الطعام المتنقلة موجودة فى كل دول العالم، موضحة أن مشروع القانون يسمح بالصناديق المعنية بالتنمية مثل صندوق تحيا مصر بإن يشترك ويوفر وحدات الطعام المتنقلة للشباب".

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي أولوية واكبر دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن الإحصائيات على المستوى العالمي تؤكد أن هذه المشروعات هي الموفرة لفرص العمل والداعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وذكرت الوزيرة، أن إقامة مشروع وحدات الطعام المتنقلة سيسهم في توفير هذه الخدمة للمواطنين بما يضمن البعد الصحي والبيئي ويوفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن هذا المشروع داعم للمستثمر الصغير، مشيرة إلى أن دور الوزارة في مشروع القانون يتضمن إجراءات تأسيس مشروع وحدات الطعام المتنقلة من خلال مركز خدمات المستثمرين، مؤكدة وجود ترابط بين مؤسسات الدولة لضمان إنجاح المشروع.

أخبار متعلقة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تصل إلى لبنان في زيارة تستمر 3 أيام

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تصل إلى لبنان في زيارة تستمر 3 أيام
"الاستثمار والتعاون الدولي" تدعم الوادي الجديد بمبلغ 2.7 مليون جنيه

"الاستثمار والتعاون الدولي" تدعم الوادي الجديد بمبلغ 2.7 مليون جنيه
البشير يتعهد بتذليل العقبات أمام الاستثمار والتعاون بين السودان وتركيا

البشير يتعهد بتذليل العقبات أمام الاستثمار والتعاون بين السودان وتركيا
وفد تجاري ماليزي يبحث تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية

وفد تجاري ماليزي يبحث تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تصل مطروح لتفقد مشروعات "جرجوب"

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تصل مطروح لتفقد مشروعات "جرجوب"
سحر نصر تسلم كأس الدورة الرمضانية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي

سحر نصر تسلم كأس الدورة الرمضانية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

السيسي يوجه الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد لزيارة مصر

السيسي يوجه الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد لزيارة مصر

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 700 قرص مخدر في البحيرة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 700 قرص مخدر في البحيرة

"رياضة الغربية" تكرم قيادات العمل الشبابي احتفالا بـ"يوم الوفاء"

"رياضة الغربية" تكرم قيادات العمل الشبابي احتفالا بـ"يوم الوفاء"

الهجان: 251 مليون جنيه لإنشاء كوبريين علويين فوق مزلقانات السكة الحديد

الهجان: 251 مليون جنيه لإنشاء كوبريين علويين فوق مزلقانات السكة الحديد

وفد من "مصر للتكنولوجيا" يشارك في مبادرة "international week" برومانيا

وفد من "مصر للتكنولوجيا" يشارك في مبادرة "international week" برومانيا

اختيارات الوطن

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

الأكثر قراءة

عاجل