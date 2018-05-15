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الوطن

"العامة للتكافل": وفرنا 72 ألف كرتونة رمضانية بـ9 ملايين جنيه

منذ 53 دقيقة
كتب: سلامه عامر
"العامة للتكافل": وفرنا 72 ألف كرتونة رمضانية بـ9 ملايين جنيه

كرتونة رمضان .. ارشيفية

أعلنت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان ودعما للأسر الأولى بالرعاية، تم توفير 72 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه، سيتم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مديريات التضامن الاجتماعي وفروع المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أن الكرتونة ستضم السلع الأساسية اللازمة لاحتياجات الأسر وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم، مبينا أنه تم إعطاء أولوية لمحافظة شمال سيناء، وبلغ عددها نحو 4 آلاف كرتونة، مبينة أن التوزيع سيتم على مستوى المحافظات وفق عدد السكان والفئات الأكثر احتياجا.

وأشار اللواء عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الرابع على التوالي في إطار الدور الذى تقوم به المؤسسة في رعاية الاسر الأكثر احتياجا، وتخفيفا للعبء عن كاهل الأسر خاصة في الشهر الكريم، موضحا أنه تم زيادة عدد الكراتين الموزعة لهذا العام بنسبة 250% مقابل العام الماضي.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات، مبينا أنه يتم تقديم المساعدات بأنواعها وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية؛ تقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية، بلغ قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري من يناير – مارس 2018 ما يقرب من 9 مليون جنيه، قدمت لنحو 67 ألفًا و425 أسرة من الأسر الأكثر فقرا تنوعت من مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية وتعويضات وكوارث ونكبات.

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