مقتل 4 سعوديين في تحطم طائرة مراقبة

نعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم، 4 موظفين لديها قتلوا بتحطم طائرتهم في محمية الخنفة شمال المملكة، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الهيئة، أن الأربعة "وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية في أثناء تأديتهم عملهم في المحمية".

وجرى تشكيل الهيئة السعودية للحياة الفطرية عام 1986، كهيئة مستقلة ترتبط إداريا برئيس مجلس الوزراء السعودي، وتعمل على تطوير وتنفيذ خطط التصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر، وإعادة إكثار الأحياء التي انقرضت من البرية، والأنواع المهددة بخطر الانقراض، مستهدفة إعادة التوازن البيئي الطبيعي في السعودية.