وفد من "مصر للتكنولوجيا" يشارك في مبادرة "international week" برومانيا

يشارك وفد من أساتذة الجامعة في فعاليات مبادرة "international week" المقامة برومانيا في الفترة من 14 مايو وحتى 19 من الشهر نفسه، ويصل إجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس إلى 26 مدرسًا بمختلف الكليات، وذلك في إطار النشاط الدولي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والتبادل الأكاديمي مع الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين نحو 39 طالبًا للمرحلتين ما قبل التخرج وبعد التخرج من كليات "الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الطبية، الإعلام، الإدارة والاقتصاد، الآثار والإرشاد السياحي".

وتعد مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة مصرية تعقد شراكة برنامج "Erasmous" مع الاتحاد الأوروبي وجامعة لوشيان بلاجا برومانيا، وكان من نتائجه أن اصبح للجامعة "Pic No" من الاتحاد الأوروبي يؤهلها للانضمام مع أي جامعة أوروبية، وأصبحت أول جامعة خاصة وثاني الجامعات الحكومية التي اعتمدت كبرنامج يمنح 5 أشهر تبادل طلابي للدراسات العليا ومرحلة ما قبل التخرج، ولم يقتصر الأمر على تمويل الأبحاث العلمية كباقي الجامعات المصرية، ونتائجه هو نجاح البرنامج واعتمادة لمنح منح مالية كاملة لدرجات الدراسات العليا بدلا من 5 أشهر فقط.

وقالت دكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأمين عام مجلس الأمناء، إن هذا المشروع مبادرة جديدة على خارطة طريق الجامعة الساعية نحو المشاركة في كل ما يفيد طلابها، مبينا أنه يعكس استعداد الجامعة للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل فرص التدريب والتعليم لطلاب الجامعة مع نظرائهم في الجامعات الأخرى للاستفادة من الفرص والمنح التعليمية والتدريبيه التي تقدمها الاتحادات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأضافت "الكاشف"، أن مبادرة التبادل الطلابي لها عدة أوجه للاستفادة حيث يحقق البرنامج للطلاب المشاركين في برامجه التعرف على مجتمعات جديدة من حيث العادات والتقاليد مع صقل مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتطوير قدراتهم العلمية من خلال ربط النظريه بالتطبيق، والاطلاع على الواقع الميداني لسوق العمل، ليلامس من خلال الإحتكاك المباشر احتياجاته المرحلية والمستقبلية وظروف العمل فيه، كل ذلك بالإضافه إلى نمو خبراتهم الفكرية والثقافية من خلال الاضطلاع والمشاركة في مجموعه مختلفة من المواضيع والقضايا الحياتية التي تتميز بها الأقطار العربية أو البلدان الأجنبيه التي يزورها الطالب.