بالصور| 7 برامج ضمن خريطة "mbc مصر" في رمضان

تعرض قنوات "mbc مصر" في رمضان، 7 برامج متنوعة بين المقالب، والكوميدي، والاجتماعي والديني، وهي كالتالي:

"رامز تحت الصفر":

رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصدا المزيد من النجاحات، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه.

- "من روسيا مع التحية" مع نُخبه من النجوم

قبل أيام من إنطلاق مُباريات كأس العالم التي تُشارك فيها مصر بعد غياب طويل، تُقدم شبكة قنوات "MBC مصر" من قلب روسيا البرنامج الرياضي الكوميدي "من روسيا مع التحية" الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبدالهادي، ويُشارك في حلقاته اليومية التي تم تصويرها داخل المُدن الرياضية التي سيلعب فيها منتخب مصر مبارياته النجوم بيومي فؤدا، ومصطفي أبو سريع، وحسن عبدالفتاح، وحمدي الوزير، بالإضافة لنُخبة من نجوم الرياضة والفن الذين يظهروا في أجواء غير تقليدية.

-"من القلب للقلب" مع إيمان رياض:

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "الرسول القدوه" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم تستهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية إستناداً لقدوة الرسول الكريم.

-"كلمة السر" مع مبروك عطية:

بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، يشرح مبروك عطية في برنامجه الإسبوعي المُميز "كلمة السر" صحيح الدين الإسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الأسري والإنساني وفقا لتعاليم الدين، وعبر حلقات البرنامج يُصحح مبروك عطية الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام، وذلك من خلال استقبال اتصالات المُشاهدين والرد عليها.

"قمرة 3" – أحمد الشقيري:

ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﮫ اﻟﺛﺎلث ﻟﺗﺣﻔﯾز أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺈﺑداع ﻣﺣﺗوى إﻋﻼﻣﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣؤﺛر ﻣن ﺧﻼل المشاركات في إرسال ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﻣﺗﻣﯾزة وھﺎدفة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، حيث يتم ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل تلك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠيها، من تقديم أحمد الشقيري.

- "اﻟﺻدﻣﺔ 3 "

ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟزﺋيه اﻷول والثاني، ﯾﻌود إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﺟدﯾد فيطرح ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟرﯾﺋﺔ ويتبنى أسلوب الاستفزاز لمعرفة ردود أفعال الناس، فأﻣﺎم ﻣوﻗف صعب أو ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ما، كيف تكون ردود أفعال الناس العفوية؟ هل يتدخلون أم يكتفون بالمشاهدة؟ ترصد ﻛﺎﻣﯾرات ﺧﻔﯾﺔ تلك الردود فيما ﯾﻌﺗﻣد البرنامج ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﯾن للقيام بتصرّفات ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وجدانياً وأخلاقيا.

"الشيف حسن" - أشهى المأكولات في مطبخ:

يقدم الشيفى حسن أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضررا في الوقت ذاته يومياً "الشيف حسن" في مطبخه الشهير عبر شاشة " MBC مصر"، وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمة المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.