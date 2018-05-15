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الوطن

دي ميستور: "أستانا 9" ملتزمة بوحدة سوريا

منذ 53 دقيقة
كتب: وكالات
دي ميستور: "أستانا 9" ملتزمة بوحدة سوريا

دي ميستورا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم، إن جميع المشاركين في مؤتمر "أستانا 9" أكدوا ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها الوطنية، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وشدد "دي ميستورا"، خلال مؤتمر صحفي على أنه يرحب بسعي الدول الضامنة في مباحثات أستانا للتعامل بشكل فعال ومنهجي مع الأمم المتحدة في مسألة تنفيذ الإعلان الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي في سوتشي الروسية حول إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه يدعم كذلك فكرة التعاون مع كل الدول والجهات الأخرى المعنية بحل النزاع السوري.

والدول الضامنة في مباحثات أستان هي روسيا وتركيا وإيران، وأبرز ما تمخض عن تلك المحادثات هي إنشاء عدة مناطق لخفض التصعيد.

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