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الوطن

صبري فواز عن "رحيم": انتظروا شخصية مختلفة

منذ 40 دقيقة
كتب: الهام زيدان
صبري فواز عن "رحيم": انتظروا شخصية مختلفة

صبرى فواز

أكد الفنان صبري فواز، أن مسلسل "رحيم" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك حصريًا على قناة "cbc"، جيد ومكتوب بشكل مميز، موضحًا أن المخرج محمد سلامة واعدًا وسمعته جيدة من قبل أن يبدأ في العمل معه.

وحول المغريات التي جعلته يشارك في "رحيم"، قال "فواز"، في تصريحات إلى قناة "cbc"، إن الشركة المنتجة للمسلسل "فنون مصر" تعمل بشكل جاد وتقدم أعمال جيدة، والتعامل معهم كان رائعًا، كما أن دوره مختلف في المسلسل.

ورأى الفنان أن دوره مختلف هذه المرة لأن الدراما تتطور وتسير في اتجاه أكثر صدقًا ولا يوجد في الدراما شخصية تشبه الأخرى، كما أن الممثل يجب أن يكون لديه قدرات مختلفة ويقدم كل شئ.

"رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال، ويجسد من خلاله شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشردوا أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم لاسترداد ممتلكاته.

المسلسل يشارك في بطولته اللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمي وصبرى فواز وحسن حسني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

 

 

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